Gazeteciler Birliği: Düşünce ve ifade özgürlüğünün susturulmasına izin vermeyeceğiz

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce ve ifade özgürlüğünün susturulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, basın emekçilerinin mesleklerini özgürce ve bağımsız şekilde yapabilmelerinin basın ve ifade özgürlüğü açısından önemine işaret edildi.

“Bu topraklarda düşünce ve ifade özgürlüğünün susturulmasına izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, Avrupa gazetesiyle ilgili yargı sürecinin ülkedeki mahkemelerde olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, KTGB’nin bugün olduğu gibi bundan sonra da demokrasi ve özgürlük mücadelesine devam edeceği vurgulandı.

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26/12/2020 09:22