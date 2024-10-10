Gazeteciler Birliği Genel Kurulu cumartesi yapılıyor

ads ads ads ads
10/10/2024

ads
Gazeteciler Birliği Genel Kurulu cumartesi yapılıyor

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağan Genel Kurulu cumartesi yapılıyor.

Lefkoşa’da Birlik kompleksindeki Paradise Park salonunda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda, nisabın olmaması halinde 30 dakika beklenecek.

Divanın oluşturulmasıyla başlayacak toplantıda, KTGB Başkanı Emin Akkor konuşma yapacak ve ardından faaliyet ve mali raporlar üyelerin bilgisine ve oyuna sunulacak.

Daha sonra iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları için seçime geçilecek.

KTGB Genel Kurulu, dilek ve temenniler bölümüyle tamamlanacak.

Öte yandan KTGB tüzüğü gereği Genel Kurul'da yönetime aday olmak isteyenlerin başvuru süresi yarın saat 09.59'da dolacak. Başvurularını yazılı olarak KTGB sekreterliğine yapılması gerekiyor.

10/10/2024 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gazeteciler Birliği Genel Kurulu, haber, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.