Gazeteciler Birliği ile İnsan Hakları Platformu panel düzenliyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile İnsan Hakları Platformu (İHP), “İletişim Özgürlüğü Bağlamında Gazetecilikte Yeni Yönelimler” konulu panel düzenliyor.

KTGB’den verilen bilgiye göre, KTGB konferans salonunda yarın saat 18.00’de başlayacak panel, AB tarafından finanse edilen “Sivil Büyü Programı” desteğiyle yapılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener ile BİANET kurucusu Nadire Mater’in konuşmacı olacağı panel, halka açık olacak.

Panel, Kıbrıs Türk Toplumu’na Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programının desteğiyle yürütülen “İfade Özgürlüğünün Korunması için Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki Medya Örgütlerinin Hak Temelli İş Birliğinin Oluşturması” çalışması kapsamında düzenlenecek.

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24/11/2022 13:13