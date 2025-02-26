Gazeteciler Birliği Medya Etik Kurulu’na desteğini ve güvenini yineledi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Medya Etik Kurulu’na desteğini ve güvenini yineleyerek, etik kurallara uymamakta direnen yayın organlarını deşifre etmekten çekinmeyeceğini bildirdi.

Medya Etik Kurulu’na yönelik yapılan her türlü karalayıcı veya küçük düşürücü yayını ya da söylemi saygısızlık olarak değerlendirdiğini belirten Gazeteciler Birliği, bu tür tavırların karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "kuruluş çalışmaları 2011’de başlayan, 2013’te titiz bir çalışmadan sonra geniş katılımlı destekle hayat bulan Medya Etik Kurulu’nun bugün toplumun hemen her kesiminin takdirini toplamış bir kuruluş olduğu" belirtildi.

-“Doğru ve yanlışı ayırt etmek yerine kolayı seçilerek kalıpları değiştirmemekte ısrar ediliyor”

Üyeleri, dalında uzmanlaşmış, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından belirlenen gazeteci, akademisyen ve hukukçudan oluşan Medya Etik Kurulu’nun tek amacının, Kıbrıs Türk medyasının etik kurallara uygun şekilde sorumluluklarını yerine getirmesine rehberlik etmek olduğunun anımsatıldığı Gazeteciler Birliği açıklamasında, şunlar da kaydedildi:

“Toplumun hassasiyetlerini evrensel medya etik kuralları çerçevesinde ve şikâyetleri kimin yaptığına değil, ne etki yarattığına bakarak değerlendiren Medya Etik Kurulu’na yönelik yapılan her türlü karalayıcı veya küçük düşürücü yayını ya da söylemi bunca yıllık emeğe saygısızlık olarak değerlendiriyoruz ve bu tür tavırların karşısında durmaya devam edeceğiz.

Yaptırım gücü olmamasına rağmen gelen şikâyetleri titiz bir şekilde değerlendiren Medya Etik Kurulu’nun çalışmaları sonucunda her geçen gün sorumlu gazetecilik anlayışı gelişirken bazı medya kuruluşları belli ki kendilerini farklı bir yerde görüyor olduklarından doğru ve yanlışı ayırt etmek yerine kolayı seçerek kalıplarını değiştirmemekte ısrar ediyor."

-“Etik kurallara uymamakta direnen yayın organlarını deşifre etmekten çekinmeyeceğiz”

“Bilgili bir toplumun temel taşı doğru, toplumda soru işaretleri bırakmayan, kimseyi zan altında tutmayan kısacası evrensel medya etik kurallarına uygun yayın organlarıdır ve bunu sağlamak da bizlerin görevidir” denilen açıklamada şunlar da vurgulandı:

“Medya okuryazarı halkımızdan, kanaat önderlerinden, siyaset ve sivil toplumdan beklentimiz, Medya Etik Kurulu kararları ışığında medyanın etik temelde gelişimine katkıda bulunmasıdır.

Bu anlayış ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Medya Etik Kurulu’na olan desteğimiz ve güvenimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinden ve etik kurallara uymamakta direnen yayın organlarını deşifre etmekten çekinmeyeceğimizden kimse kuşkusu duymasın.”