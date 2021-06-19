Gazeteciler Birliği Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı kararla, olağanüstü genel kurula gidiyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda Olağanüstü Genel Kurul’un 10 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da yapılmasını kararlaştırdı.

Olağanüstü Genel Kurul Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştirilecek.

Olağanüstü Genel Kurulda, Gazeteciler Birliği yönetim ve denetim organları seçilecek.

Olağanüstü Genel Kurulda ayrıca Birlik tüzüğünün bazı maddelerinde değişikliğe de gidilmesi ve bu maddelerin üyelerin onay ve görüşlerine sunulması kararı da alındı.

Birlik yönetimine aday olacakların Genel Kurul ilanından, genel kurulun yapılacağı tarihin 24 saat öncesine kadar KTGB’ne yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Disiplin ve onur kurulu üyeliklerine ise Genel Kurul günü de başvuru yapılabiliyor.

Başvuruların en geç 9 Temmuz saat 08.59’a kadar yazılı olarak Birliğe yapılması gerekiyor.

Covid-19 salgınına karşı her türlü önlemin alınacağı Olağanüstü Genel Kurulun Paradise Park’ın geniş salonunda yapılacağı kaydedildi.

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19/06/2021 16:10