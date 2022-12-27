Gazeteciler Birliği yönetiminden Başbakan’a ve hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bakanlar Kurulu kararıyla özel televizyon kuruluşlarına Türksat için verilen katkının azaltılmasını eleştirerek, Başbakan Ünal Üstel’i ve hükümete basın özgürlüğü yara almadan gereğini yapmaya çağırdı.

Söz verilmesine, bazı adımlar atılmasına rağmen TV yayıncılığı için alternatif mecra yaratılmadığını belirten Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimi, “KKTC Yayın Yüksek Kurulu’ndan izinli ve lisanslı 7 özel TV kanalı birkaç gün içerisinde yüksek bedeller ödeyip Türksat ile sözleşme imzalamak ya da yayınlarına son vermek ikilemiyle karşı karşıya kalacak” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yeni bir yıla girmeye hazırlanılan bu günlerde, Kıbrıs Türk demokrasisinin önemli unsurlarından özel televizyon yayıncılığı ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunun ifade edildiği Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu açıklamasında, şunlara yer verildi:

Bakanlar Kurulu’nun bir süre önce aldığı bir kararla, TV’lerin tek mecrası durumundaki Türksat uydusu yayınları 31 Aralık gece yarısı durdurulma noktasına gelmiştir.

Ülkenin yaşadığı ekonomik kriz ile devletin kıt bütçe imkanları ortadadır ve her türlü tasarruf tedbirinin alınması elbette gereklidir. Bu çerçevede özel yayıncı kuruluşların Türksat’tan yayın yapabilmeleri için verilen katkının azaltılmasının mantığını anlamak da güç değildir.

Ancak burada ciddi bir eksiklik vardır: KKTC Yayın Yüksek Kurulu (YYK) tarafından yayın izni ve lisansı verilen KKTC TV kanallarının TV yayıncılığı yapabilecekleri bir mecra şu anda yoktur.

Halk dilinde ‘normal anten’ olarak anılan alıcılarla ve tamamen ücretsiz şekilde sunulan ‘karasal yayınlar’, GSM operatörlerinin 4G ve 5G kullanımına verilmek üzere yıllar önce durdurulmuş, TV yayıncılığı için alternatif mecra yaratılacağı sözü verilmiş, bazı adımlar atılmış, ancak bugüne kadar yeni bir TV mecrası (karasal analog/karasal dijital/kablolu vs) devreye sokulamamıştır.

BRTK tarafından AB hibeleriyle başlatılan DVB-T (karasal dijital) yayın altyapısının yılın ortasına hazır olunacağı biliniyor.

KKTC YYK’dan izinli ve lisanslı toplam 7 özel TV kanalı birkaç gün içerisinde yüksek bedeller ödeyip Türksat ile sözleşme imzalamak ya da yayınlarına son vermek ikilemiyle karşı karşıyadır.

Bazı kanalların önerilen meblağları karşılamak için imkanlarını zorlamaya çalıştığı, ancak bazı kanalların bunu yapmaya gücünün yetmediği anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk medyasının, özellikle TV kanallarının Türkiye TV’lerinin haksız rekabetiyle karşı karşıya olduğu çok uzun yıllardır herkesin malumudur. Bu konuda özellikle YYK’nın KKTC ve TC hükümetleri nezdinde yaptığı girişimler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır.

Şu anda KKTC devletinin, kendi kurumu olan YYK’nın verdiği lisans ve izinlerle izleyiciye ulaşmak isteyen TV kanallarına sunabileceği bir yol, bir mecra yoktur. TV’lerin ekranları kararmak, bu kurumlarda çalışan ve pek çoğu üyemiz olan basın emekçileri ise işsiz kalmakla yüz yüzedir.

YYK’nın hükümet yetkililerine ilettiği ve kamuoyuyla da paylaştığı açıklamasında vurgulandığı gibi, Bakanlar Kurulu aldığı kararı acilen gözden geçirmeli ve alternatif mecra, yani BRTK’nın yürüttüğü ve AB tarafından finanse edilen DVB-T projesi tamamlanıncaya ve TV’ler yayınlarını bu mecradan izleyiciye ulaştırıncaya kadar Türksat yayınları devam ettirilmelidir.

Başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümeti basın özgürlüğü açısından yeni bir yara açılmadan gereğini yapmaya çağırıyoruz.”

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27/12/2022 13:38