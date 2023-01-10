Gazeteciler halkın bilinçlendirilmesinde önemli rol oyar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

UKÜ, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün gazetecilerin çalışmalarını ve emeklerini anmak için bir fırsat olmasının yanı sıra mesleğin önemini vurgulamak için de önemli olduğunu aktardı.

Türkiye’de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 Sayılı Kanun”un Resmi Gazete’de yayınlandığı 10 Ocak 1961’den itibaren kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla açıklama yapan İşman, “Bu özel günün amacı gazetecilerin önemini vurgulamak ve onların çalışmalarını takdir etmektir” dedi.

İşman, demokrasinin en önemli ilkelerinden olan ve yurttaşların haber alma hakkı için mücadele eden, çoğu zaman zor şartlarda bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi dürüst, adil, yansız biçimde kamuoyuyla paylaşan gazetecilerin son derece önemli, kutsal sayılan bir görev üstlendiğini belirtti.

Çok sesliliğin önemine dikkat çeken İşman, “Farklı görüşlere sahip kişilerin sesini de duyurabilen, tek taraflı değil çok yönlü ve çok sesli yayıncılığın yapılabildiği gazetecilik en ideal gazeteciliktir” ifadelerini kullandı.

Dekan İşman, tüm dünyada gazetecilik mesleğinin oldukça güçlü ve etkili bir meslek olduğunun da altını çizerek, toplumu yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonlara da sahip gazetecilerin büyük bir sorumlulukla halkın bilinçlenmesinde önemli rol oynadıklarını işaret etti.

İşman açıklamasının sonunda, gazetecilik mesleğinin en zor, en dinamik ve aynı zamanda en fazla özveri gerektiren mesleklerden biri olduğuna vurgu yaparak, fedakârca görevlerini yerine getiren, mesleğe gönül veren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

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10/01/2023 09:31