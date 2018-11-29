Gazeteciler kanser haberlerini irdeledi

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde “Gazeteciler kanseri nasıl haber yapmalı?” konulu seminer düzenlendi.

Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen seminerde, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme nasıl taşıması gerektiği ve haberlerde kullanılması gereken dil tartışıldı.

Uzman Klinik Psikolog Selen Üstüner konuşma yaptı

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine psikolojik destek vermek amacıyla ilk günden bu yana vakıf ile işbirliği devam eden Uzman Klinik Psikolog - Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner konuşmacı olarak katıldı.

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Üstüner, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme getirirken haberlerinde kullanması gereken dille ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Seminerin sonunda Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Uzman Klinik Psikolog Selen Üstüner’e plaket takdim etti.