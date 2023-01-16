Gazeteciler KTGB'nin yılbaşı yemeğinde bir araya geldi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin yılbaşı yemeği, 14 Ocak Cumartesi akşamı birlik kompleksi içindeki Paradise Park'ta yapıldı.

Birlik üyelerinin ücretsiz katıldığı yemekte, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı Yorgos Frangos ve bazı yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri de yer aldı.

Gazeteciler gecede yorgunluk atıp hasret giderdi; Muhitttin Yangın ve İbrahim Çetiner’in şarkılarıyla eğlendi.

KTGB Başkanı Emin Akkor’un kısa bir konuşma yaptığı yemekte Melek Arabacıoğlu sunuculuğu üstlendi. Gecede bazı sponsorların desteğiyle hediye çekilişi de yapıldı.

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16/01/2023 08:39