Gazetecilikteki dönüşüm ve Metaverse'ta gazetecilik tartışılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışıyor.

Dijitalleşmede yaşanan yeniliklerle medyada meydana gelen dönüşüm ve Metaverse’de gazetecilik perşembe akşamı saat 18.00’de Gazeteciler Birliği’nde düzenlenecek etkinlikte tartışılacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, dijitalleşmenin medyada yarattığı dönüşüm ışığında Kıbrıs Türk medyasının yapısını anlatacak.

YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Özen Çatal da Metaverse ortamında gazeteciliğin nasıl şekillenmeye başlayacağıyla ilgili yenilikleri aktaracak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, haber dilindeki yaygın hatalar, medyada dönüşüm ve Metaverse’te gazetecilik başlıklı etkinliklerinin ardından önümüzdeki haftalarda, mülteci hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında habercilikte insan hakları, mahkeme ve polis haberciliği ile haber doğrulamada teyit süreciyle ilgili de eğitimler düzenleyecek.

Gazetecilere yönelik düzenlenecek eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yürütülmektedir.

Bu habere tepkiniz:



20/03/2022 13:07