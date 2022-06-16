Gazi ve Atakara’nın ölüm nedenleri belli oldu

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16/06/2022

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Gazi ve Atakara’nın ölüm nedenleri belli oldu

Yeniboğaziçi’nde, 10.06.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aysan GAZİ (K-80)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin                “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi

Öte yandan 09.06.2022 tarihinde, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Raif ATAKARA (E-90)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polis soruşturması sürüyor.

16/06/2022 14:40
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