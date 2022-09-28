Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” sergisi Ercan’da devam ediyor

Sanatçı Gazi Yüksel’in Ercan Havalimanı’nda açtığı ‘Evvel Zaman Dışında’ adlı fotoğraf sergisi devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin yaptığı açıklamaya göre sanatçı Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide sanatçı Gazi Yüksel, mekânlara ve insan ilişkilerine değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle fotoğraf üzerinden bakarak, izleyiciye yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma imkânı sunuyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergide yer alan eserler, Kıbrıslı Türklerin Facebook’ta paylaştıkları 1974 yılı öncesine ait monokrom anı fotoğraflarını kaynak alıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, ülke kültürü ile sanata verilen desteğin devam edeceğini belirterek, serginin 15 Ekim’e kadar açık olacağını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 09:54