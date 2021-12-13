Gaziantep, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu.

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 8. dakikada Figueiredo ile öne geçti. 30. dakikada Mesut Özil skoru eşitleyen golü attı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. İkinci yarının 54. dakikasında Maxim penaltıdan attığı golle yeniden Gaziantep'i 2-1 öne geçirdi. Konuk ekip 67'de Miha Zajc ile beraberliği sağladı: 2-2. Maçta son sözü ise ilk golü atan Figueiredo söyledi. Brezilyalı oyuncu 73. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Sahadan galibiyetle ayrılan Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken bu sezon 5. yenilgisini alan Fenerbahçe 27 puanda kaldı.

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13/12/2021 22:05