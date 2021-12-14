Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında 'En uzak' gol

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14/12/2021

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında 'En uzak' gol

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sezonun en uzak mesafeden kaydedilen golüne sahne oldu.

Türkiye Süper Lig'in 16. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi takım Joao Figueiredo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

OPTA'nın verilerine göre, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan golü Fenerbahçe filelerine gönderdi (43.3 metre).

Gaziantep FK, gol sevincini "Joao adeta stadyum dışındaki kebapçıdan vurdu ve takımımızı inanılmaz bir golle öne geçirdi" paylaşımıyla kutladı.

14/12/2021 11:05
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