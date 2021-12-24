Gaziantep FK'da Kenan Özer'le yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kenan Özer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 34 yaşındaki santrfor Kenan Özer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer'e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz.

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24/12/2021 18:16