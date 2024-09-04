Gaziantep FK'ye Juventus'tan kanat transferi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Juventus Next Gen forması giyen kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi transfer ettiğini duyurdu. Antep temsilcisi, 24 yaşındaki Lungoyi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Juventus Next Gen forması giyen Christopher Lungoyi'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle denildi:



"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Juventus Next Gen forması giyen genç kanat oyuncusu Christopher Lungoyi ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Yeni transferimiz Christopher Lungoyi, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.



Christopher Lungoyi’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.



Christopher Lungoyi kimdir?



4 Temmuz 2000 yılında Kongo’nun Kinshasa kentinde dünyaya gelen Lungoyi, futbola Servette takımının alt yapısında başladı. 2017 yılında Servette A takımında forma giyen Lungoyi, 2019 yılında FC Porto B takımına transfer oldu. 2020 yılında ise Lugano takımında forma giydi. 2021 yılında 3.4 Milyon € karşılığında Juventus U23 takımına transfer olan Lungoyi sırasıyla St. Gallen, Ascoli, Yverdon Sport formalarını terletti. Genç kanat oyuncusu Lungoyi, yüksek hızı, top hakimiyeti ve adam eksiltme yetenekleriyle öne çıkmayı başardı. Kariyerinde toplam 166 resmi karşılaşmaya çıkarken 32 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi. İsviçre Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 17 kez forma giyen Lungoyi, 2 kez de gol sevinci yaşadı."