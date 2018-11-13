Gaziantep Kültür Derneği, TC kökenlilerin Güney’e geçememesine tepki gösterdi

Gaziantep Kültür Derneği, “TC kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçememesine” tepki gösterdi.



Dernek, KKTC vatandaşları olarak tüm ada genelinde serbest dolaşımdan yararlanmak istediklerini belirterek, bu engellemeyi adaletsizlik olarak kabul ettiklerini kaydetti.



Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun geçiş güzergahlarını sağlayan sınır kapıları açılışlarını desteklediklerini ve bu barışçıl adımlara katkı koymak istediklerini kaydetti.



Ayar, KKTC’de oy kullanan TC kökenli KKTC yurttaşlarının Güney Kıbrıs’a geçmesine ve serbest dolaşım hakkının kendilerine verilmemesine derinden üzüldüklerini belirterek, yetkilileri bu “adaletsizliğe” çözüm bulmaya çağırdı.



Mesut Ayar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşayan çalışma izinli kişilerin KKTC’ye geçebildiğine işaret ederek, bu konuda herkese eşit davranılmadığını ifade etti. Ayar, bu konuda Güney Kıbrıs’ın kendilerine uyguladığı kuralların aynısının Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçecek insanlara da uygulanmasını talep etti.



Serbest dolaşım hakkının engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden Ayar, “Talebimiz, tüm KKTC vatandaşlarının adanın tamamında serbest dolaşım hakkından faydalanmasıdır” dedi.

