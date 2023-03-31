Gaziantep'te 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Gaziantep İslahiye'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 13.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 14.39 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı.

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31/03/2023 15:11