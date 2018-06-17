HABER KIBRIS

Gaziantep’te hastane yandı ölü ve yaralılar var

Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

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17/06/2018

Gaziantep’te hastane yandı ölü ve yaralılar var
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Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'da meydana geldi. Hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, servisler, yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahele ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalardan isimleri açıklanmayan 2'si hayatını kaybederken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 45'i bebek 80 hasta ile 5 personel, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

 

Adli ve idari soruşturma

 

Gaziantep Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Tahliye sırasında Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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TAGS: Gaziantep, hastane, yangın, ölüm, haber kıbrıs
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