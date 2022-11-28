Gaziantep'te yaşanan çocuk vahşeti, yürekleri dağladı

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'te Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre köyündeki arazisine giderek birkaç gün kalan C. Y., eve döndüğünde kızı F’yi darbedilmiş halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

GÜNLERCE AÇ KALMIŞ

Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan F. Y.’nin yapılan kontrolünde günlerce aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen küçük kız, yoğun bakıma alındı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüpheli olarak yüzde 50 zihinsel engelli raporu olan anne F. Y.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan anne, daha sonra İl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne götürüldü.

GÖZLERİ ŞİŞ, KOLLARI ISIRIK İÇİNDE BULDU

Eşi F.Y.’nin kız çocuklarını sevmediğini belirten C. Y., “Bu olay, geçen yıldan beri devam ediyor. Diğer çocuklarıma da vuruyor ama kızım kadar değil. Eşimin raporu var; bugün yarın yine çıkacak. Bu 2’nci oldu, 3’üncü de çocuğumu öldürecek. Eve üst kat komşunun penceresinden girdim. Çocuğu içeride yatarken buldum. Gözleri şişmiş, kolları morluk içerisindeydi. Kollarında yine ısırık izleri vardı. Kızımın şu anda hayati tehlikesi yok. Fakat halen vücudundaki darp izleri duruyor. Benim halim ortada. Bu çocuklarıma nasıl bakacağım? Benim kimsem yok” dedi.

“CEZAEVİNDEN HİÇ ÇIKMASIN”

Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen baba, “İsterim ki; raporu olduğu halde cezaevinden hiç çıkmasın. Müebbet yatsın. Çocuğuma da yazık, günah. Eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen hiçbir şekilde açmadı. Kiracının evinden girdim ve çocuğumu bu halde buldum. Gelmesem, yetişemesem; çocuğum belki de ölecekti. Devletimden çocuklarım için yardım istiyorum” diye konuştu.

EMNİYET: TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, baba C.Y’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli anne F.Y’nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Ailenin diğer 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. (DHA/AA)

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28/11/2022 09:00