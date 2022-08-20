Gaziantep'te zincirleme kaza: 15 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına çarptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir Yolcu Otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

VALİ AÇIKLADI: 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çarpıyor.

İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun."

İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun."

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20/08/2022 12:48