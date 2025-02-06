Gaziköy - Yeni Ercan çemberi arasındaki yol yarın 07.00 ile 17.00 arası trafiğe kapalı olacak

Karayolları Dairesi, 5 -14 Şubat tarihleri arasında devam edecek Ercan Havalimanı birinci çemberi ile ikinci çemberi arası ve Ercan Havalimanı - Tünel Başlangıcı arasında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları kapsamında Gaziköy - Yeni Ercan Çemberi arasındaki yol güzergâhının yarın 07.00 ile 17.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Karayolları Dairesi yapılacak asfalt serim çalışmaları nedeniyle, trafiğin alternatif yollardan sağlanacağını bildirdi.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.