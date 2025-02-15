Gaziköy-Ercan ve tünel yolu üzerinde çalışmalar bugün de devam edecek

Ercan-Gaziköy ana yolu ile Gaziköy-Ercan tünel arasında yürütülmekte olan yol asfaltlama çalışmalarına bugün de devam edilecek.

Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalar süresince bahse konu yolun Ercan Havalimanı ikinci çemberi ile Gaziköy arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılırken, Gaziköy ikinci çemberi ile tünelin Ercan gidiş istikameti trafik akışına kapatılacak.

Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, Ercan Havalimanı’na ulaşım tünelin Ercan'dan geliş yönü, tek şerit olarak gidiş ve geliş olarak, Gaziköy'e ulaşım ise yine Paşaköy üzerinden sağlanacak.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.