Gaziler Derneği’nden BRTK’ye Kutlama

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Kadir Dedeoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dedeoğlu yayımladığı mesajda, “BRTK 25 Aralık 1963 tarihinde yola çıkmış Kıbrıs Türk halkının ve ayni zamanda mücahit ve mücahidelerin sesi olmuştur. Adadaki Türk toplumunun haklı davasında BRTK kurulması büyük moral olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Kısıtlı imkanlar ve fırsatlarla yola çıkanların yılmadığını, uzun yıllar azimle çalışıldığını ve bunun sonucunda BRTK’nin uluslararası standartlarda teknoloji donanıma sahip ve güçlü çalışanları ile KKTC devletinin gururu olduğunu kaydeden Dedeoğlu, kuruma emek verenlere şükranlarını sundu, hayatta olmayanlara rahmet diledi.

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26/12/2020 15:45