Gaziler Günü kutlanıyor... Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

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19/09/2024

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Gaziler Günü kutlanıyor... Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Gazilere olan minnet ve saygıyı göstermek için ilan edilen Gaziler Günü, bugün kutlanıyor. Gün nedeniyle bu sabah 09.00'da Lefkoşa'da Atatürk Anıktı önünde tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve muharip dernek temsilcileri de katıldı.

 Törende Atatürk Atatürk önüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, törende yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, Türk tarihinin müstesna, onurlu şanlı kahramanıdırlar” dedi.

Vural, gazilik ünvanının ömür boyu taşınacak bir şeref, ailelerine bırakacakları paha biçilmez bir ünvan olduğunu, KKTC ve Türkiye’nin egemenlik ve özgürlüğünü şehit ve gazilerin sayesinde kazandığını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük, egemenlik ve devletine yönelik tehditlerin bilinciyle hareket etmesi gerektiğini de belirten Ahmet Vural, bazı kesimler tarafından adada federal bir çözüm istendiğini ifade etti ve “Bizler için esas olan KKTC’nin yaşatılması, yüceltilmesi ve tanınarak uluslararası alanda hak ettiği yeri almasıdır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınma çağrısının son derece önemli olduğunu ifade eden Vural, Türkiye ve KKTC’nin birlik beraberliğini koruyarak, bayraklarını dalgalandırmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adında Topçu Teğmen Görkem Torun da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik ünvanı ile ilgili ifadelerine yer verdi.

Torun, konuşmasında Atatürk’ün “Büyük Millet Meclisinin hakkımda yeni bir rütbe ve gazi ünvanı ile tecelli eden iltifatları doğrudan doğruya sizindir” dediğini belirtti.

Torun, “Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarında altın harflerle yazılan kahramanlar; toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin bölgede bir istikrar unsuru olduğunu, birlik ve beraberliğini tüm tehditlere rağmen sürdürebildiğini kaydeden Torun, bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Torun, Türk toplumunun ahlaki değerlerinin başında “vefa” geldiğini, bu duygunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerlerinin merkezinde da yer aldığını da ifade etti.

Gazilere seslenen Torun, “Şundan emin olunuz: Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” dedi.

Gazilerin, sergilediği kahramanlık, cesaret ve fedakarlığın her zaman güç ve ilham kaynağı olduğunu belirten Torun, “Milletimizin esareti kabul etmeden ve istiklalinden taviz vermeden yaşamasının temelinde, sizlerin temsil ettiği bu anlayış, bu duruş vardır” dedi.

Gaziler Günü nedeniyle daha sonra Boğaz Şehitliği'nde de tören düzenlendi.  

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesiyle 19 Eylül, Gaziler Günü olarak ilan edilmişti.

19/09/2024 12:06
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TAGS: Gaziler Günü, haber, kıbrıs
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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