“Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokol” imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanı Ünal Üstel, “Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokol” imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Rezidansında yer alan imza törenine, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile diğer yetkililer de katıldı. Törende, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve KKTC hükümeti arasında imzalanan protokol ile KKTC vatandaşı şehit aileleri ve gaziler, Türkiye’deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanma imkanı bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün yaptığı KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet ile enerji arzı başta olmak üzere ülkede yürütülen çalışmalar ile ilgili verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

KKTC’nin geleceğini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve meclis yerleşkesi inşaat alanını da ziyaret ettiğini ifade eden Yılmaz, bin kişi üzerinde çalışanla çalışmaların sürdürüldüğü inşaatın hızlı bir şekilde biteceğini kaydetti.

Yeni askeri Girne hastanesinin KKTC vatandaşlarına hizmet etmesi amacıyla protokol imzaladıklarını ifade eden Yılmaz, tam kapasite ile hizmete geçecek askeri hastanenin, yeni dönemde KKTC vatandaşları ile Türkiye vatandaşlarına hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Üstün donanımla kaliteli hizmet sunacak hastanenin ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin Türkiye’deki aynı haklardan, indirim ve muafiyetlerden yararlanacağını söyledi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte tek yürek, sırt sırata KKTC’yi geliştirmeye ve aralarındaki bağları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Huzur ve güven içinde, kendi kendine yeten bir KKTC için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, şehitleri andı, gazilere şükranlarını sundu, işbirliğini bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyledi ve “hayırlı olsun” dedi.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ifade ederek, KKTC’ye her ziyaretinde çok güzel müjdeleri paylaşan Yılmaz’a teşekkür etti.

Ünal Üstel, Yılmaz’ın, KKTC’ye her alana destek verdiğini ancak özellikle sağlık alanına çok büyük destekler verdiğini söyledi.

Bugün de Girne bölgesinde yer alan yeni askeri hastaneden KKTC ve Türkiye vatandaşlarının yararlanması için büyük bir anlam ifade eden adım attıklarını belirten Üstel, bundan çok mutlu olduklarını kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz ve ekibine teşekkür etti, “hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların hastane hizmetlerinden yararlanacağını belirten Üstel, “Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazi ve şehit ailelerinin Türkiye’de şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanacağını ifade eden Üstel, “yürekten teşekkür ediyoruz hayırlı olsun” dedi.

Enerji konusunda yapılan çalışmaların önemine de işaret eden Üstel, ülkede yaşanan enerji konusundaki sıkıntıları tarihte bırakacaklarını söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyetinin desteğinin önemine de vurgu yaparak, teşekkür etti.