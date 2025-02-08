Gazilere ve gazi yakınlarına kart verilecek

Gazilik ünvanı alan kişilere verilecek “Gazilik Kartı” ile gazilerin eş ve çocuklarına verilecek “Gazi Yakını Kartı”na ilişkin şekil ve kapsama dair kuralları düzenleyen tüzük Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Yasası’nın 25A maddesinin verdiği yetkiye dayanarak "Gazilik Kartı ile Gazi Yakını Kartına İlişkin Tüzük"ü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Tüzüğün amacı, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Yasası kapsamında Gazilik ünvanı alan kişilere verilecek Gazilik Kartı ile gazilerin eşlerine ve çocuklarına verilecek Gazi Yakını Kartına ilişkin şekil ve kapsama dair kuralları ve Yasanın sağladığı haklardan yararlanmalarına ve/veya söz konusu haklarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.” olarak ifade edildi.

Tüzükle, Gazilik Kartının ve Gazi Yakını Kartının verilebilmesi için gazinin, gazi eşinin veya gazi çocuğunun Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunması ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde hak sahibi olduğuna ilişkin durumunu ispatlaması ve/veya belgelemesi zorunlu kılınıyor.

Gazilere ve yakınlarına bu kartlarla, devlet hastanelerinde sağlık ve ilaç, kamu ve belediye toplu taşıma araçlarında ulaşım, devlet okullarında eğitim gibi alanlardan ücretsiz yararlanma hakkı veriliyor.

Kart sahipleri ayrıca devlet kurum kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli yararlanacak; müze, tarihi ve turistik yerlerine, spor karşılaşmalarına ve Devlet Tiyatroları’na ücretsiz girebilecek.