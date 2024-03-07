Gazimağusa - İskele Anayolunda Kaza: İki Kişi Yaralı

Gazimağusa - İskele Anayolunun Salamis Bölgesi'nde bugün, saat 16.30 sularında, bulunan isimsiz tali yol üzerinde bir kaza meydana geldi. Ali Sofuoğlu'nun yönetimindeki RJ 358 plakalı salon araç, güney istikametine doğru seyrederken, Jashan Restoran önlerinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki beton drenaj duvarına çarptı ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Sofuoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Sofuoğlu, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Soruşturma halen devam etmektedir.

Detaylar geldikçe güncellenecektir.