Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu'ndan Kaza! 3 Kişi Yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 20.30 sıralarında, Ersel NOR (E-50), 119 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CN 446 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı’nı geçtikten sonra önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet TOSUN (E-35) yönetimindeki PM 049 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve PM 049 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevim KOLOZALİ (K-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

26/10/2019 22:24