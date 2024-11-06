Gazimağusa Adli Şube Ekiplerinden hızlı müdahale…

ads ads ads
06/11/2024

ads
Gazimağusa Adli Şube Ekiplerinden hızlı müdahale…

Ergün YAHAT

Gazimağusa'nın Kaliland bölgesinde park halindeki araçlar arasında yarı baygın halde oturan bir vatandaşın uyuşturucu kullandığından şüphelenen bölge sakinleri, durumu Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube'ye bildirdi.

İhbarın ardından hızlıca harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek şahsı tespit edip gerekli incelemeleri yaptı.

Bölge halkı ve esnaf, polisin hızlı müdahalesi sayesinde rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin etkin çalışması bölge halkı tarafından takdir topladı.

06/11/2024 19:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gazimağusa Adli Şube Ekiplerinden hızlı müdahale…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.