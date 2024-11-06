Gazimağusa Adli Şube Ekiplerinden hızlı müdahale…

Ergün YAHAT

Gazimağusa'nın Kaliland bölgesinde park halindeki araçlar arasında yarı baygın halde oturan bir vatandaşın uyuşturucu kullandığından şüphelenen bölge sakinleri, durumu Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube'ye bildirdi.

İhbarın ardından hızlıca harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek şahsı tespit edip gerekli incelemeleri yaptı.

Bölge halkı ve esnaf, polisin hızlı müdahalesi sayesinde rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin etkin çalışması bölge halkı tarafından takdir topladı.