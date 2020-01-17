Gazimağusa, Bahçeli ve Tatlısu’da elektrik kesintisi!

Gazimağusa, Bahçeli ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa yakınlarındaki bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, 09.00-13.00 saatleri arasında; İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Bahçeli’de de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatlısu Galaros Hotel civarındaki elektrik kesintisi ise 11:00- 13:00 saatleri arasında olacak. (BRT/KIBTEK)

17/01/2020 10:53