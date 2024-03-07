Gazimağusa Başkonsolosu Çetin, GMB Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.



Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık makamında yapılan görüşmede Gazimağusa Başkonsolosluğu ve belediyenin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte iki kurum arasında yapılacak iş birlikleri konuşuldu.

Başkan Uluçay, Gazimağusa ilçesine gösterdiği ilgi ve yaptığı yardımlarından dolayı Çetin’e teşekkür ettiği kısa bir konuşma yaptı.



Görüşme sonunda karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.