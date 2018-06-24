Gazimağusa Belediye Başkan adayları da oylarını kullandılar

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Ulaş Gökçe oyunu Tuzla’da 105 nolu sandıkta kullanarak yaptığı açıklamada seçimlerin Mağusa için hayırlı olmasını diledi.

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Güneş Güneşoğlu oyunu Namık Kemal Lisesi 28 nolu sandıkta kullandı.

Güneşoğlu oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada,yoğun bir seçim sürecinin ardından bugün yapılan seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi ve ‘söz halkındır bugün’ dedi.

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter de oyunu Namık Kemal Lisesi 78 nolu sandıkta kullandı.

Arter oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamasında, yoğun ve güzel geçen kampanya sonrasında herkesin demokratik bir ortamda oylarını kullanmakta olduğunu söyledi ve seçim sonuçlarının hayırlı olmasını ve herkesin seçim sonuçlarına saygı duymasını diledi.

CTP Mağusa Belediye Başkanı Adayı Erol Adalıer de oyunu Gazi İlkokulu 99 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Adalıer oyunu kullanması sonrasında yaptığı açıklamasında demokrasinin gerektirdiği herşeyi tüm partilerin uyguladığı güzel bir seçim sürecinin yaşandığına dikkati çekerek,yeni dönemin Mağusaya hayırlı olmasını diledi.

Bağımsız Mağusa Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Nurçin de oyunu Şehit Hüseyin Akil İlkokulu nda 51 nolu sandıkta kullanarak yaptığı açıklamada demokratik bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek,sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

BRT/