Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın DAÜ Mezunlarına Güveni Tam

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarına yönelik bir kutlama mesajı yayımladı. Mezunlara yeni hayatlarında başarılar dileyen Dr. Uluçay, tüm mezunları ve ailelerini gönülden kutladığını belirtti. Dr. Uluçay yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ikinci en büyük şehridir. Doğu Akdeniz Üniversitesi de ülkemizde ilk kurulan üniversite ve tek devlet üniversitesidir. DAÜ’nün hem Gazimağusa hem de ülkemiz açısından önemi büyüktür. DAÜ, KKTC yükseköğretim sektörünün en önemli kurumudur. Bugüne kadar DAÜ’den mezun olan 75 bini aşkın öğrenci kendi ülkelerinde ve bulundukları ülkelerde birçok başarıya imza attılar ve hem Gazimağusa’nın hem de DAÜ’nün fahri temsilcisi oldular. 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’den mezun olacak olan öğrencilerin de gelecek hayatlarında başarılı olacağına inancım tamdır.”

Mesajında mezun adaylarına da seslenen Dr. Uluçay “Aldığınız eğitimin başarılarınızda büyük yardımı dokunacağına inanıyorum. Sizlere ve ailelerinize mutlu ve sağlıklı bir gelecek diliyor, her zaman sizleri KKTC’ye ve Gazimağusa’ya bekliyorum.” ifadelerini kullandı.