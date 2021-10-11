Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den GOSBDER’e Ziyaret

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneğini (GosbDer) ziyaret etti. Dernek yönetiminin katıldığı görüşme’de Gazimağusa’da bulunan sanayilerin sorunları ele alındı.Dernek yönetimi Belediye Başkanı derneğin önümüzdeki süreçteki faaliyet planı ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgilendirildi. Görüşmede Gazimağusa sanayi bölgelerinin daha iyi bir hizmete ve altyapıya kavuşması için yapılacak iş birlikleri ele alındı.

Mustafa Onuk Başkanlığındaki yönetim kurulu göreve geldikleri kısa süre içinde gerçekleştirdikleri gelişmeleri sundu. Sanayi bölgeleri için tespit edilen sorunlar Başkan’a aktarıldı. Drenaj temizlikleri, skip sayısının artırılması, skiplerin boşaltılma planları, alt yapının düzenlenmesi gibi bir çok mesele ele alındı. Belediye Başkanı İsmail Arter, GosbDer’in aktif olarak görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sanayi bölgelerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini ve diğer paydaşlar ile birlikte çağın gereksinimlerine sahip sanayi siteleri oluşturabilmek için gereken desteği vereceklerini belirtti. Ülke ekonomisi, kalkınma ve istihdam açısından sanayi bölgelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arter, çalışmalarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti. Sohbet havasında geçen görüşme sonunda Dernek Yönetimi Belediye Başkanı İsmail Arter’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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11/10/2021 09:46