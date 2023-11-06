Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay Piyanist Onay’ı kabul etti

Piyanist ve eğitimci Gülsin Onay, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, hem albümünü takdim etti, hem de yarın akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda vereceği konsere davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluçay konuşmasında, Onay'ın küçük bir şehre çok büyük bir destek verdiğini belirtti.

Depremde öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden kayıpların olmasından dolayı Gazimağusa’nın çok büyük acılar yaşadığını kaydeden Onay, felaketle derinden sarsılan Gazimağusa’da sanatsal ve sportif çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Gülsin Onay da, Kıbrıs’ta kendisini evinde ve ailesinin yanında gibi hissettiğini ifade ederek, burada bulunmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Onay, her yıl geldiği Gazimağusa’da piyanoya meraklı çocukları daha gelişmiş ve ilerlemiş gördüğünü, yeni yetenekler keşfettiğini ve müzisyen adaylarının çoğaldığını söyledi. Gazimağusa’nın depremde kaybettiği çocuklarından dolayı içlerinin halen daha yangın yeri olduğunu ifade eden Onay, aileleri ziyaret ettiğini ve konunun halen can yakıcı olduğunu söyledi.