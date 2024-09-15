Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay ve heyeti Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı (GMB) Süleyman Uluçay ve heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in daveti üzerine Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali’ne katıldı.

2015 ‘den bu yana UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına dahil olan ve o tarihten itibaren dünya gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep‘te, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve yerel mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Gastronomi Festivali dünyanın dört bir yanından gastronomi tutkunlarını, uzmanları ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

GMB açıklamasına göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e makamında gerçekleştirdiği ziyarette, iki şehir arasındaki iş birliğini daha da pekiştirme yönündeki temennilerini dile getirdi. Uluçay, mevcut iş birliği protokolünün kardeş şehir protokolü ile taçlandırılmasının her iki şehir için de büyük bir adım olacağını belirtti. Uluçay, bu kapsamda, Gaziantep'in derin bilgi birikimi, engin deneyimleri ve tecrübelerinden faydalanmanın Gazimağusa Belediyesi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Uluçay ayrıca, var olan iş birliğinin güçlendirilmesi, kardeşlik bağlarının geliştirilmesi ve iki belediyenin hayata geçireceği ortak projelerin, kültürel zenginliklerin paylaşımı ve bölgesel gelişim açısından önemli fırsatlar sunacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Başkan Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve heyetini önümüzdeki aylarda Gazimağusa’ya davet ederek, burada kardeş şehir protokolünü imzalama arzusunda olduklarını dile getirdi. Bu ziyaretin, iki şehir arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğini vurgulayan Uluçay, kardeş şehir protokolünün imzalanmasının, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda yeni ve güçlü iş birliği olanaklarının önünü açacağını belirtti. Uluçay, bu adımın hem Gazimağusa hem de Gaziantep için uzun vadede faydalı sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade etti.

Makam ziyaretinin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ve liderliğinde dört gün sürecek Gaziantep kültür ve gastronomi programına katılım sağlandı. Bu program kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binaları, tarihi mekanlar ve çeşitli müzeler ziyaret edilerek, Gaziantep'in zengin kültürel mirası, gastronomi alanındaki başarıları ve belediye hizmetleri yerinde incelendi. Program süresince, Gaziantep'in kültürel ve gastronomik değerleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Bu arada heyette, Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali, Hüseyin Aranır, Turgut Yenağralı, Dış İlişkiler Sorumlusu Simge Okburan yer aldı.