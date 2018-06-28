HABER KIBRIS

Arter, mazbatasını aldı

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28/06/2018

Arter, mazbatasını aldı
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Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Arter, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. 

Belediyeden verilen bilgiye göre, Arter, mazbatasını aldıktan sonra, kendisine destek verenlere, halka ve partilere teşekkür etti.
Arter, “Son dört yılda Gazimağusa büyük projeler gerçekleştirdik, önümüzdeki dört yılda da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gazimağusa daha çağdaş, yeşil alanları daha fazla bir kent olacak” dedi. 
İsmail Arter, sosyal belediyecilik anlayışını iyi noktalara taşıyacaklarının da sözünü verdi.

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TAGS: İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Başkanlığı, mazbata, haber, Kıbrıs
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