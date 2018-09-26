HABER KIBRIS

Gazimağusa Belediyesi 15 milyon TL borçlanıyor

ads
26/09/2018

Gazimağusa Belediyesi 15 milyon TL borçlanıyor

Uzun süreden beridir mali olarak zorda olduğu ifade edilen Gazimağusa Belediyesi’nin 15 milyon Türk Lirası gibi büyük bir meblağ borçlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin Belediye Meclis toplantısında Başkan İsmail Arter tarafından borçlanmanın gündeme getirileceği belediye meclis üyelerine tebliğ edildi. Son dönemde ciddi şekilde dar boğazdan geçtiği kaydedilen ancak bu iddiaları yalanlayan

Arter’in 15 milyon TL’lik borçlanmayı toplantı gündeminde onaylatması bekleniyor.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: mağusa belediyesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems