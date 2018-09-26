Gazimağusa Belediyesi 15 milyon TL borçlanıyor

Uzun süreden beridir mali olarak zorda olduğu ifade edilen Gazimağusa Belediyesi’nin 15 milyon Türk Lirası gibi büyük bir meblağ borçlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin Belediye Meclis toplantısında Başkan İsmail Arter tarafından borçlanmanın gündeme getirileceği belediye meclis üyelerine tebliğ edildi. Son dönemde ciddi şekilde dar boğazdan geçtiği kaydedilen ancak bu iddiaları yalanlayan

Arter’in 15 milyon TL’lik borçlanmayı toplantı gündeminde onaylatması bekleniyor.