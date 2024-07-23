Gazimağusa Belediyesi araç filosuna toplam 58 araç kattı

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA 58 YENİ ARAÇ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTTİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 19 AYDA 1.2 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE ARAÇ ALIMI YAPTI

Gazimağusa Belediyesi hizmetlerin gerektiği gibi verilebilmesi için son 19 ayda araç filosuna toplam 58 araç kattı. Doğru mali yönetimi ve hizmet odaklı yönetim anlayışlı gereği hizmet kalitesinin artırtılması için her şubeye çok sayıda araç alımı yapan belediye, 2023 yılı başından itibaren 1.2 milyon sterlin değerinde araç alarak araç filosuna büyük bir yatırım yaptı. 2 araç da hibe olarak belediye envanterine katıldı. 2023’te 515 bin 961 sterlin, 2024 yılında ise 699 bin 631 sterlin değerinde araç alımı yapıldı.

Temizlik Birimi’ne 26 araç alındı

İlk araç alımları temizlik alanına yapılarak 8 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 kamyonet, 3 açık kamyon, 2 skip kamyonu, 2 dozer, 1 adet de vinç kollu kamyon belediye bünyesine dahil edildi. İhalesi yeni tamamlanan 4 adet elektrikli süpürge aracı, 2 adet vakumlu süpürge aracı ve 1 adet elektrikli vakumlu temizleme makinesi belediyeye yeni alınan araçlardan oldu.

Bayındırlık Birimi’ne 1 damperli kamyon, 1 açık kamyon, 1 dozer, 1 su tankeri; Park-Bahçe Birimi’ne 1 kamyonet, 1 salon araç, 2 adet motosiklet; Su İşleri Birimi’ne 2 çift kabin açık van, 1 çift kabin jeep, 1 açık van, 1 dozer; Sağlık Birimi’ne 2 çift kabin jeep, 2 adet araç üzeri ULV Cihazı; 1 adet kasap kamyonu, İmar Birimi’ne 1 adet çift kabin araç; Bakım Onarım Birimi’ne 1 kapalı küçük van, 1 vinçli kamyonet, 1 adet minibüs Kanalizasyon Birimi’ne 1 vidanjör; tarihi yerleri restorasyon ekibine 1 adet kapalı van alındı. Ayrıca ana binadaki çeşitli birimler ve Magem’lerde kullanılmak üzere 7 adet salon araç da alındı.

23 aracın daha alınması için karara alma süreci devam ediyor İhale bedeli tahmini 669 bin 500 sterlin olan 23 aracın daha alınması konusu karar aşamasındayken, 1 aracın ise ihale süreci devam ediyor. Park- Bahçe Birimi ve Bayındırlık Birimi’ne budama işleri için 2 lift aracın alınacağı ihale de bu ihalelerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca ihaleye çıkılarak belediye çalışanlarına yaptırılan fosforlu üzerinde belediye logosu olan kıyafetler de kullanılmaya başlandı.