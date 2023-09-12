Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Haber Kıbrıs’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Haber Kıbrıs’ı ziyaret ederek şehrin ve belediyenin geldiği son noktayı paylaştı.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Haber Kıbrıs Direktörü Mete Tümerkan’a Gazimağusa Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği icraatlar ve mali durumu anlattı.

Uluçay, göreve gelmelerini ardından şehrin yaralarını sarmaya hızla başladıklarını ve bu süreçte bazı noktaları düzeltmeyi başardıklarını kaydetti.

Bazı hedefler belirlediklerini ifade eden Uluçay, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyerek, “mali olarak hemen olmasa bile belirli bir süre içerisinde toparlanacağız. Göreve geldiğimizde borç 182 milyon iken şu anda 110 milyona çektik. Bu şehirde birlik ve beraberlikle aşamayacağımız hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

“Hem halkımızı hem de şehrimizi ayağa kaldıracağız”

Uluçay, “Birçok sorun olduğunu biliyoruz. Bu noktada da elimizden geldiğince bütçemiz elverdiğince çalışıyoruz. İlk önceliğimiz kanalizasyon oldu bu konuda çalışıyoruz. Başarıya ulaşacağımıza inancımız vardır bu nedenle hem çalışanlarımız hem de gönüllü ordumuzla bu şehri ayağa kaldıracağız.

KKTC’de hiçbir kurumda belediyemizde olduğu kadar gönüllü insan yoktur. Bugüne kadar belediyeye hiçbir ek külfet getirmeden çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ne bir istihdamımız var ne de bir ek külfet getirecek adımımız. Bu belediye halkımızın da desteğiyle düzlüğe çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gelir gider dengesini oturttuk”

“Gelir gider dengesini genel anlamda oturttuk. Esnaf ile aramızı düzelttik. Çalışanların maaşları ve sigortalarını ödüyoruz. Nisandan itibaren de her ay ödüyoruz. İhtiyat Sandığı’nı Ocak ayında tamamlayacağız” diye konuşan Uluçay, çalışanların hakları noktasında yapılandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tümerkan: Belediyeleri desteklemeyi sürdüreceğiz

Haber Kıbrıs Direktörü Mete Tümerkan ise, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyelerin önemini bildiklerini kaydederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediyeleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Gazimağusa’nın ülkenin önemli şehirlerinden olduğunu söyleyen Tümerkan temennisinin belediyenin kısa sürede yeniden eski günlerine dönmesi olduğunu söyledi.