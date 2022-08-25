Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü sporcuları Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesinin (GMB) bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor Kulübü Başkanı Ulaş Can, Asbaşkan Osman Çetintaş, dereceye giren sporcular ve eğitmenlerden oluşan bir heyet Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

GMB’den verilen bilgiye göre hem, KKTC Voleybol Ligi’nde hem Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Plaj Voleybolu Kulüpler Şampiyonluğu’nda Çamlık Spor Kulübü’nün çok sayıda sporcusu dereceye girdi.

KKTC Voleybol Ligi'nde tüm kategorilerde final oynama başarısı gösterilerek kulüp olarak rekor kırılırken, Güner Burgul adına verilen “en değerli oyuncular” ödülüne U-13 Erkek Özgür İçme ve Büyük Erkek Osman Çetintaş da layık görüldü.

KKTC Plaj Voleybolu Liginde Dereceye Giren Sporcular şöyle:

U12 Kızlar İkincisi Beren Diğil-Güliz Tolgar, U-13 Erkekler Şampiyonluğu Özgür İçme-Ertan Kasap, U-13 Erkekler İkincisi Ammar Hizan- Poyraz Cengiz, U-13 Erkekler Üçüncüsü Yusuf Volkan Üşenmez- Arif Altak, Yıldız Kızlar İkincisi İsmahan Gedik-Elif Sude Bilgen, Yıldız Erkekler İkincisi Boran Kaçar-Fatih Uçar, Büyük Bayanlar İkincisi İsmahan Gedik-Elif Sude Bilgen, Büyük Erkekler Şampiyonluğu Osman Çetintaş-Umut Aksular.

Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Plaj Voleybolu Kulüpler Şampiyonluğunda dereceye giren sporcular şöyle:

“U-18 Bayanlar Şampiyonluğu Şerifenaz Bener-Nehir Çatankaya, U-18 Bayanlar Üçüncülüğü İsmahan Gedik-Elif Sude Bilgen, U-18 Erkekler Şampiyonluğu Ersen Reynar-Boran Kaçar, Büyük Erkekler Şampiyonluğu Osman Çetintaş-Umut Aksular”

-Arter

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Belediyeye bağlı Çamlık Spor Kulübü’nün başkanı, asbaşkanı, eğitmenleri ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, bu başarıların kendisi için sürpriz olmadığını, sporcularının performanslarından başarıları getireceklerini tahmin ettiğini ifade etti.

-Can

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Ulaş Can, sporculara imkân verdiği içinBbaşkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, kulüp olarak altyapıdan yetiştirdikleri sporcularla müthiş bir ivme kazandıklarını söyledi.

Can, Gazimağusa’daki voleybol sporcularının çok büyük oranda Çamlık Spor Kulübü’nde yetiştiğini, 5 yıllık eğitim süreci sonunda bu noktaya gelen sporcuların yaşlarının üzerinde başarılar kazandığını, 14 yaşındaki bir sporcunun 18 yaşındaki sporcularla yarışarak dereceye girdiğini ifade etti.

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25/08/2022 14:44