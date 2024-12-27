Gazimağusa Belediyesi Dolu Dolu Bir Programla Yeni Yılı Karşılamaya Hazırlanıyor

Gazimağusa Belediyesi, bu yıl da dolu dolu bir programla yeni yıla girmeye hazırlanıyor Hem çocuklar hem büyükler için birçok farklı etkinliklerin yapılacağı kutlamalar kapsamında 28 Aralık Cumartesi ile 29 Aralık Pazar günleri Christmas Bazaar ve 31 Aralık gecesi Retro Çalgıcıları ve DJ Retro Tarantino ile yeni yıl karşılanacak. Ülkemizin çok kültürlü yapısı gereği 28-29 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Christmas Bazaar’da farklı kültürlerin renkli stantları, dans gösterileri ve konserler; çocuklar için yaratıcı ve eğlenceli atölye çalışmaları yer alacak. Christmas Bazaar etkinliğinde Bandabuliya’da 4-14 yaş arası çocuklara yönelik yapılacak atölyelere katılım ücretsiz olacak. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyenler 0392 365 27 60 / 0548 816 60 46 numaralı telefonları arayabilir veya MAGEM Sakarya’ya başvurabilir.

31 Aralık Yılbaşı programı kapsamında ise ve DJ Retro Tarantino ve Retro Çalgıcıları sahneye çıkarak yeni yılı meydana gelenlerle birlikte karşılayacak.

Yeni yıl tatilinin olduğu 1 Ocak Çarşamba günü ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediye hizmetlerini sürdürecek. Çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, bölgeler su almaya devam edecek. Tatil günü su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Şubesi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefonu aranabilecek. Evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği ana arterlerde yapılacak. Ayrıca İsmet İnönü Bulvarı ve ana arterlerde acil çöp toplama hizmeti olacak. Sağlık Birimi’nin sorumluluğundaki belediye mezbahası 1 Ocak günü kapalı, 2 Ocak günü açık olacak, barınak dahil olmak üzere oncall ekipler görevde olacak. Cenaze ve defin hizmetleri, tatil günü de 0548 8166051 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek. Acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefondan aranabilecek.

28 Aralık Cumartesi: Meydan etkinlikleri

15:00-15:15 Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

15:30 16:30 Sakarya Magem Modern Dans Grubu

16:30-17:30 Retro Çalgıcıları

17:30-18:00 Göksel Sesler Korosu

18:00-18:30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klubü Müzik Grubu

18:30 Harmonies

Maskotlar Gece Boyu

29 Aralık Pazar: Meydan etkinlikleri

15:00-15:10 Sakarya Magem Modern Dans Grubu

15:10-15:30 Royal Dans

15:30-15:50 Latin Star Dance

15:50-16:30 ZVONİ Vokal Topluluğu Korosu

16:30-17:10 Sakarya Magem Korosu

17:30-18:00 Sakarya Magem Zumba Grubu

18:00-18:30 Ceasor Koro

18:30-19:00 Göksel Sesler Korosu

19:00 20:00 Grup Deniz Feneri

Maskotlar Gece Boyu

28 Aralık’ta yapılacak Bandabuliya Çocuk Etkinlikleri

Hediye Paketi (Bohça Yapımı) Atölyesi (Yaş Aralığı 7-14 Yaş) (Eğitmen Ece Erçika) Saat 14:30 – 15:00 Seramik Taş Boyama Atölyesi (Yaş Aralığı 5-14 Yaş) (Gülşen Şafaklı Öztüren)

Saat 15:00-15:30

Kar Küresi Atölyesi ( Yaş Aralığı 7-14 Yaş) Saat 15:30- 16:00 Yeni Yıl Kartı Yapımı Atölyesi (Yaş Aralığı 4-6 Yaş) Saat 16:00-16:30 Kurabiye Yapımı Atölyesi (Yaş Aralığı 4-10 Yaş) (Eğitmen Gökçe Mohaç)

Saat 16:30-17:30

Sinema Gösterisi, Saat 18:00

29 Aralık’ta yapılacak Bandabuliya Çocuk Etkinlikleri

Kolaj Atölyesi (Yaş Aralığı 5-12 Yaş) (Özgür Sanat Tiyatro Derneği)

Saat 14:00-15:00