Gazimağusa Belediyesi, halı saha ve spor tesisleri yenileme projesi başlattı

Gazimağusa Belediyesi (GMB), kentte yıllardır bakımsız durumda olan halı saha ve spor tesislerinin sökümü ve yeniden yapılması projesi başlattı.

GMB’den verilen bilgiye göre, halı saha, voleybol, basketbol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam 8 spor alanı anlaşma sağlanan 3 inşaat şirketi iş birliğinde tamamlanacak. Söz konusu sahaların tamir ve yeniden yapılması çalışmaları için 2 milyon 855 bin TL maliyet öngörülüyor.

Halı saha ve spor tesislerinin sökümü ve yeniden yapılması projesine kentin merkezi bölgesinde yer alan Sakarya MAGEM futbol ve basketbol sahası ile 2 tenis kortundan başlandı. Tel söküm ve zemin silme işlemlerine başlanan Sakarya MAGEM basketbol, futbol ve tenis kortlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca genel peyzaj düzenlemesi, temizlik ve elektrik sistemlerinin bakım-onarımı yapılarak bölgenin spor tesisleri yenilecek, bölgenin çehresi çağdaş ve güvenli yapıya kavuşturulacak.

2025 yılında sırasıyla tüm halı saha ve spor tesislerinin yenilenmesi ile ilgili yürütülen projede saha zemin silimi işleri, halı sahaların montajı ve diğer sahaların akrilik boyama işleri anlaşma sağlanan inşaat şirketleri tarafından sağlanacak; spor tesislerine ait kale, demir ve tribün boyama, bank ve çöp yenileme gibi işlemler GMB Proje Bölümüne bağlı Bayındırlık Birimi, spor tesisi alanlarında bulunan ağaçların budanması ve genel peyzaj düzenlemesi Park ve Bahçeler Birimi, bölgelerdeki genel ot temizliği Temizlik Birimi ve elektrik yapısı, projektör ve pano kontrolleri de Elektrik Birimi tarafından sağlanacak.