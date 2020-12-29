Gazimağusa Belediyesi Halka Maske Dağıttı

Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla bu sabah Anıt Çemberinde halka maske dağıttı.

Gazimağusa Belediyesi, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini ve dağıtılan maskelerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi, koronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması, belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması, okulların sıklıkla ilaçlanması gibi tedbirler alırken, vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili kuralların uygulanması konusunda da denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

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29/12/2020 15:51