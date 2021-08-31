Gazimağusa Belediyesi ile Credit West Bankası arasında online tahsilat protokolü imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Credit West Bankası arasında online tahsilat protokolü bugün Belediyede düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Credit West Bankası Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu.

Belediye ile Banka arasında kurulan sistemle vatandaşların 7 gün 24 saat online olarak yapacakları ödemeler, anında Belediyenin veri tabanına yansıyacak.

Törende, Credit West Bankası Gazimağusa Şube Müdürü Doğan İnal, Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, Bilgi Sistemleri Yöneticisi Ayşen Tunca ve Gazimağusa Belediyesi Mali Şube Sorumlusu ve görevlileri hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi ile Credit West bankası arasında uzun süredir çalıştıkları projenin imza aşamasına geldiklerini, halkın belediyeye yapacakları ödemelerde internet üzerinden ödemeyi hızlandırma anlamında sistemin kolaylık sağlayacağını söyledi.

Arter, banka yetkililerine pandemi döneminde uzaktan ödemeye imkan sağlayan sistemle ilgili yaptıkları işbirliği ve çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 15:18