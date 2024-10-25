Gazimağusa Belediyesi ile UKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında bugün iş birliği protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılan açıklamaya göre, protokole UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokol uyarınca eğitim, araştırma, sosyal sorumluluk, kültür-sanat, spor gibi ana konularda iş birliği yanında üniversite öğrencilerine belediyede staj imkânı sağlanacak, üniversite ise belediye personeline hizmet içi eğitim sağlayacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, UKÜ’nün başarılarını yakinen takip ettiklerini, özellikle son yıllarda akademik düzeyde gösterilen başarının gururu verici olduğunu ifade ederek, bu başarının Gazimağusa halkına hizmet olarak yansıyabilmesi için girişimde bulunduklarını kaydetti. Uluçay, üniversite yönetiminin ve rektörlüğün bu konuda olumlu yaklaşımları olduğunu söyleyerek teşekkür etti.