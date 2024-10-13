Gazimağusa Belediyesi izinsiz faaliyet gösteren iki şahsa 80 bin TL ceza kesti

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen güzellik merkezleri ve tırnak teknisyenleri ile ilgili etkin mücadele başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen denetimlerde, iki şahsa toplam 80 bin 872 TL ceza kesildiği bildirildi.

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği ile Gazimağusa Belediyesi arasında izinsiz güzellik uzmanlığı yapan şahısların denetimine yönelik imzalanan protokol kapsamında bir süredir şahısların tespiti konusunda çalışma yürüten Gazimağusa Belediyesi Zabıta birimi, özellikle son dönemlerde artan şikayetler nedeniyle iki ayrı izinsiz faaliyet yürütülen evde denetleme gerçekleştirdi.

İnsan sağlığının ve hijyen kurallarının aranan ilk koşullar arasında bulunduğu güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği mesleğini, yaşam sürdürdükleri evlerinin bir odasında gerçekleştirdikleri tespit edilerek ‘’açılması izne bağlı olan iş yerinin izin almaksızın açılması veya çalıştırma koşulları ile ilgili iznin yenilenmemesi’’ suçunu işledikleri belirlenen iki şahsa birer brüt asgari ücret ceza kesildi.