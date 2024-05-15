Gazimağusa Belediyesi Meclisi, araç alımı yetkisi için kararını oy çoğunluğuyla aldı

VI. Gazimağusa Belediyesi Meclis Toplantısı, 13 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı gerçekleşti. Toplantıda, belirli bölümlerin ihtiyaç duyduğu araçların alımı için İhale Komisyonu'na yetki verilmesi kararı alındı. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Meclis üyeleri, araçların alımı için İhale Komisyonu'na yetki verilmesini destekleyen oylarıyla karara katkıda bulundular. Ancak, UBP Meclis üyeleri bu karara karşı çıktılar ve red oy kullandılar.

Karara yönelik olumsuz tutumlar olsa da, belediye yönetimi kentin ihtiyaçlarına cevap verme ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda hareket etme kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Kentin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolunda adımlar atmaya devam edileceği vurgulandı.