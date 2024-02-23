Gazimağusa Belediyesi Mutluyaka’daki kırsal kesim arsalarına yeni su hattı döşedi

Gazimağusa Belediyesi, Mutluyaka’da su altyapısı olmayan kırsal kesim arsaları bölgesinde 600 metrelik yeni su hattı döşedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıl önce dağıtımı yapılan 30 arsanın 11’inde yerleşimin başladığı bölgede 600 metre uzunluğunda 110 mm çapında polietilen borular döşenerek su sıkıntısına köklü çözüm getirildi.

Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmanın 550 bin TL’lik maliyeti Belediyenin öz kaynaklarından karşılandı. Gazimağusa Belediyesi su hatlarının değişmesi gereken veya yeni yerleşimin olduğu farklı noktalar için de proje hazırlığını yaparak 2024 yılı içinde su altyapı çalışmalarına devam edecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, halka suyun sağlıklı ve yeterli bir basınçla ulaştırtılması için yürüttükleri altyapı çalışmalarına ek olarak altyapı ile ilgili sorumluluk üstlenerek kırsal kesim bölgesinde yeni su hattı döşediklerini ifade etti.

Bu çalışmanın yapılmasında emek veren Su İşleri Şubesi çalışanlarına ve çalışma planını başarıyla yapan ve uygulayan Su İşleri Şubesi Sorumlusu Mustafa Katip’e teşekkür etti.

Başkan Uluçay, böylesi önemli ihtiyaçları gideren çalışmalarla Belediyenin halkına güven vermesinin mümkün olacağını, bu güvenin hem halkta belediyeyi sahiplenme duygusunu güçlendireceğini hem de kendilerini motive edeceğini ifade ederek bu motivasyonla göreve devam ettiklerini belirtti.